Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt ein Belastungsfaktor für die Aktienmärkte. Nachdem gestern Befürchtungen aufkamen, dass sich eine Lösung hier verzögern könnte ging es für den Dow Jones abwärts. Er schloss 0,6 Prozent tiefer.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Tesla, Biogen, Ferrari, Canadian Solar, First Solar und Electra Meccanica. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.