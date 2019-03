Hannover (ots) - Längst ist Huawei etabliert auf dem Smartphone-Markt. Spätestens mit der Mate 20 Serie hat der chinesische Hersteller gezeigt, dass er der Konkurrenz in Sachen Performance das Wasser reichen kann. Qualität hat seinen Preis: Während Nutzer des Premium-Modells Huawei Mate 20 Pro mit hohen Reparaturkosten rechnen müssen, trumpft das Lite-Modell mit deutlich geringeren Kosten - auch im direkten Konkurrenzvergleich.



Clickrepair, der Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie, hat die Angebotspreise für Displayreparaturen von mehr als 1.000 Handywerkstätten der letzten zwölf Monate ausgewertet. Dabei ist besonders der chinesische Hersteller Huawei aufgefallen: Wer sich für das Huawei Mate 20 Pro entscheidet, muss bis zu 2,5 Mal so viel für eine Displayreparatur bezahlen wie bei dem Lite-Modell. Das kann sich für Nutzer des Mate 20 Lite im Reparaturfall deutlich bemerkbar machen. Mit durchschnittlich 339 Euro für einen Displaytausch reiht sich Huawei bei den Top-Modellen von Samsung und Apple ein, bei denen die Reparaturkosten auch "Premium" sind.



Erstaunlich ist jedoch die Differenz vom Huawei Mate 20 Pro zum nahezu gleichgroßen Mate 20 Lite (6,3 Zoll): Eine Displayreparatur für das Mate 20 Lite kostet durchschnittlich nur 136 Euro. Die drastischen Unterschiede zwischen Premium- und Lite-Modellen konnte der Reparatur-Marktplatz auch schon in der Huawei P20 Serie und Mate 10 Reihe beobachten. "Die Displayreparatur eines Huawei Mate 10 Lite ist im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 128 Euro weniger als halb so teuer wie bei einer Displayreparatur beim Premium-Modell der gleichen Serie. Ein möglicher Grund für die Kostenunterschiede ist, dass bei den Pro-Varianten OLED-Screens und bei den Lite-Versionen LCD-Display verbaut wurden.", sagt Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business von Wertgarantie.



Eine so drastische Differenz ist bei der Konkurrenz nicht zu beobachten: Zwischen Samsung Galaxy S9 und S9+ liegen lediglich 37 Euro Differenz - das entspricht nur rund 13 Prozent Unterschied. Ähnlich sieht es beim Apple iPhone 8 und 8 Plus aus, hier kostet die Displayreparatur durchschnittlich für das iPhone 8 221 Euro und für das 8 Plus 253 Euro - ebenfalls 14 Prozent Unterschied.



Doch gute Aussichten für Besitzer der Pro-Modelle von Huawei: Die Kosten für eine Displayreparatur sanken beim Huawei P20 Pro bereits drei Monate nach Release um rund 27 Prozent. Besitzer des Mate 20 Pro dürfen also hoffen, dass sich die Kosten in den kommenden Wochen auch für die jüngste Mate-Serie etwas regulieren werden.



Über clickrepair.de:



www.clickrepair.de ist der Reparatur-Marktplatz von WERTGARANTIE für Handys und Smartphones. Mit mehr als 1000 Handywerkstätten bundesweit ist clickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys und Smartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größte Vergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. Von Displayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen finden Handy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oder als Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf der Suche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über das clickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit. Smartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über clickrepair.de reparieren lassen, können es im gleichen Zug vor zukünftigen Defekten mit dem Premium Reparaturschutz absichern. Seit der Verschmelzung zum 1. Januar 2018 mit dem ehemaligen Betreiber Valuecare24 GmbH wird clickrepair.de von der Wertgarantie Beteiligungen GmbH betrieben.



