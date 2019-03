Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard. Ein neuer Artikel der Financial Times sorgt für Unruhe. Die Aktie ist unter Druck, gleichzeitig aber wie so häufig auf der Kaufliste der Anleger. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Bank im Fokus. Dort tagt heute der Aufsichtsrat. Ebenso wie bei der Commerzbank.