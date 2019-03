Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard gerät am Donnerstagnachmittag erneut unter Druck, nähert sich gefährlich der Marke von 100 Euro an. Damit vollzieht sie eine ähnliche Bewegung wie am Vortag. Offenbar finden größere Aktienpakete nicht sofort ausreichend Abnehmer. Wie weit kann der Kursrückgang reichen - folgt der Sturz bis auf 86 Euro?

