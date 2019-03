Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) kann nach den neuesten Vorwürfen um eine mögliche Verwicklung hochrangiger Manager in umstrittene Transaktionen, die nun ins Visier der Ermittlungsbehörden in Singapur geraten sind, das Kursniveau nicht halten und bricht im Tagesverlauf nach unten weg. Am späten Donnerstagnachmittag steht das Papier um rund -6% tiefer bei 101,05 Euro.

Damit fällt die Wirecard-Aktie unter die Marke, bei der sie vor wenigen Tagen eine Unterstützung ausgebildet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...