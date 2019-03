Der Anlagenbauer Dürr AG (ISIN: DE0005565204) will für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1 Euro an die Aktionäre ausschütten. Im letzten Jahr wurden 1,10 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um rund 9 Prozent gekürzt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 36,09 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,77 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 10. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...