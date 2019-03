Berlin (ots) - Waldschäden aktiv anpacken - Waldschutz verbessern



Zum heutigen internationalen Tag der Wälder erklären die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Gitta Connemann, und der Sprecher für Forstpolitik, Alois Gerig:



Gitta Connemann: "Deutschland ist ein starkes Waldland. Auf rund einem Drittel seiner Fläche wachsen Bäume. Unsere Wälder sind existenziell. Sie sind unverzichtbare Natur-, Wirtschafts- und Erholungsräume. Sie prägen das Gesicht vieler Regionen und geben Heimat.



Aber der Wald leidet: Stürme, Dürre, Schädlinge und Waldbrände haben 2018 tiefe Spuren hinterlassen. Die Schäden werden lange sichtbar und spürbar sein. Auch wirtschaftlich. Denn die Preise auf dem Holzmarkt verfallen wegen des Überangebots.



Darunter leiden gerade die kleinen Waldbesitzer. Die Mittel für Aufforstung und Pflege fehlen. Dabei ist der Wald systemrelevant. Deshalb sind wir alle gefordert. Die Koalition hat gehandelt. Im ersten Schritt stellen wir auf Bundesebene 25 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre für den Waldschutz bereit."



Alois Gerig: "Für 2019 muss befürchtet werden, dass sich der Borkenkäfer weiter ausbreitet und sich die Marktlage nochmals verschlechtert. Es besteht die Gefahr, dass viele Waldbesitzer die Pflege und Bewirtschaftung ihrer Wälder aufgeben. Dies kann langfristig die Holzversorgung unserer Volkswirtschaft und die notwendige Anpassung unserer Wälder an den Klimawandel gefährden.



Die CDU/CSU wird deshalb mit den Betroffenen im Gespräch bleiben und sich für weitere Hilfen einsetzen. Besonders Kleinwaldbesitzer brauchen Unterstützung, damit unsere Wälder auch in Zukunft neben der Holzproduktion auch Gemeinwohlleistungen erbringen können.



Der Tag der Wälder hat eine wichtige Botschaft: Wir müssen uns darum kümmern, dass der Wald auch für zukünftige Generationen seine vielfältigen und wichtigen Aufgaben erfüllen kann. Unsere Wälder haben nicht nur eine herausragende Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt und laden zu Erholung und Freizeit ein. Der Cluster Forst und Holz erwirtschaftet mit 1,1 Millionen Beschäftigten einen Umsatz von rund 180 Milliarden Euro pro Jahr. Ziel muss es sein, diesen besonders für den ländlichen Raum wichtigen Wirtschaftszweig mit Holz aus heimischen Wäldern zu sichern."



OTS: CDU/CSU - Bundestagsfraktion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7846.rss2



Pressekontakt: CDU/CSU - Bundestagsfraktion Pressestelle Telefon: (030) 227-52360 Fax: (030) 227-56660 Internet: http://www.cducsu.de Email: pressestelle@cducsu.de