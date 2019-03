Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RBC) haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund von 30,50 auf 38 Euro angehoben. Das Anlagevotum für die Papiere des österreichischen Energielieferanten blieb hingegen unverändert bei "Reduce".

RCB-Analystin Teresa Schinwald verweist hinsichtlich der Preiszielanhebung auf die deutlich höheren Strompreise seit der letzten Unternehmensbewertung. Allerdings ist die aktuelle Kursentwicklung nicht mehr mit einer Korrelation zu den im neuen Jahr wieder leicht rückläufigen Strompreisen zu erklären, meint die Analystin und mahnt daher zur Vorsicht. Auch mittelfristig sieht die Analystin bei den Strompreisen kein großes Aufwärtspotenzial.

Am Donnerstag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit plus 3,64 Prozent bei 43,26 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sig/dkm

AFA0071 2019-03-21/17:30

ISIN: AT0000746409