Zürich (ots) - Der ehemalige Schweizer Verwalter des angolanischen

Staatsfonds, Jean-Claude Bastos, sass seit Herbst in U-Haft in

Luanda. Nun hat Bastos sich mit der angolanischen Staatsanwaltschaft

geeinigt, wie die Handelszeitung online berichtet. «Der angolanische

Staat hat zugestimmt, alle Beschwerden gegen Jean Claude Bastos

zurückzuziehen und das laufende Verfahren gegen ihn einzustellen»,

erklärte Tobias Klein jüngst gegenüber Behördenvertretern. Klein ist

Finanzchef der Quantum Group; der Asset-Manager mit Sitz in Zug

gehört grossmehrheitlich Jean-Claude Bastos und verwaltete bis vor

kurzem das Vermögen des angolanischen Staatsfonds über 5 Milliarden

Dollar.



Es wird allgemein erwartet, dass der Schweizer Financier Bastos in

den nächsten Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Nachdem

bereits die Kontensperren auf den Vermögenswerten seiner Firmengruppe

Quantum, darunter auch in der Schweiz und Mauritius, aufgehoben

wurden.



Bastos sitzt seit letztem September in einem Gefängnis in Luanda.

Zuvor hatte die angolanische Generalstaatsanwaltschaft ein

Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Haftantrag stützte sich auf

einen Immobiliendeal von Bastos für den Staatsfonds aus den Jahren

2014 und 2015 ab.



Damals kaufte der Staatsfonds eine Firmenhülle namens Kijinga, die

im Besitz der Banco Kwanza Investimento war. Hauptaktionär der BKI

mit 85 Prozent ist Jean-Claude Bastos. Der von Bastos gemanagte

Staatsfonds verpflichtete sich über sein Hotel-Investment-Vehikel auf

Mauritius, 100 Millionen Dollar in Kijinga einzuschiessen, um in

Luanda ein Hochhaus-Projekt zu finanzieren. Am Projekt war Bastos mit

einer weiteren Firma beteiligt. Der Tower ist bis heute nicht

realisiert.



