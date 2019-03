Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axel Springer von 66,60 auf 63,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Neben den Jahreszahlen des Medienkonzerns habe sie einen etwas vorsichtigeren Ausblick und weitere Investitionen in das Wachstum mit dem Online-Rubikengeschäft in ihre Schätzungen eingearbeitet, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 09:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-03-21/17:41

ISIN: DE0005501357