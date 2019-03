Die letzten Handelstage hatten es in sich. Kurzzeitig lief der S&P 500 sogar Gefahr, in eine Bullenfalle zu tappen, konnte dieses Szenario - zumindest vorerst - jedoch abwenden. Die heute (Donnerstag, 21.03.) in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten brachten nach dem gestrigen Handelstag wieder neuen Schwung in die Angelegenheit. Den gestrigen Handelstag mit der US-Leitzinsentscheidung kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...