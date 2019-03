Berlin (ots) -



Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Katarina Barley sieht bei unerlaubter Telefonwerbung Handlungsbedarf. Hier müssen die Verbraucher*innen besser informiert werden. Allein im Jahr 2018 gingen bei der Bundesnetzagentur über 58.000 schriftliche Beschwerden zu unerlaubter Telefonwerbung ein. Rund ein Drittel betraf Werbung für Energieversorgungsprodukte.



Die Ministerin erinnerte daran, dass es nicht selten vorkomme, dass Verbraucher*innen am Telefon Verträge abschließen, ohne sich darüber bewusst zu sein. Sie wies zudem darauf hin, dass Telefonwerbung in Deutschland strengen Regeln unterliegt und der Verbraucherschutz genau dann zum Einsatz kommt. Von Telefonwerbung seien auch viele Migrant*innen in Deutschland betroffen, weshalb sie den deutsch- und türkischsprachigen Radiosender METROPOL FM besuchte, um darauf aufmerksam zu machen.



Verbraucherschutz ist für alle Bürger*innen in Deutschland ein wichtiges Thema. Dies sollte von der Breite der Gesellschaft auch so verstanden werden.



Der Besuch der Ministerin fand im Rahmen der wöchentlichen Verbraucherschutzsendung "Aufgeklärt - Bilinçli Tüketici" statt. Die Sendung wird präsentiert vom Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) in Kooperation mit METROPOL FM. Das Thema der Woche war unerlaubte Telefonwerbung. METROPOL FM und der TBB behandeln jeden Donnerstag Themen rund um den Verbraucherschutz, da sie hier einen großen Informationsbedarf innerhalb der türkischsprachigen Bevölkerung in Deutschland sehen.



Über METROPOL FM



METROPOL FM ist Deutschlands erstes deutsch- und türkischsprachiges Radio. METROPOL FM startete mit seinem 24-stündigen Radioprogramm im Sommer 1999 in Berlin. In den vergangenen Jahren wandelte sich der ursprünglich als Lokalradio konzipierte Sender zu einem überregional erfolgreichen Trendsetter. Mittlerweile verfügt METROPOL FM über sieben Lizenzen in fünf Bundesländern: für Berlin, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bremen und Hessen.



METROPOL FM ist bei der türkischsprachigen Bevölkerung Marktführer und der Radiosender der Zielgruppe: äußerst bekannt, mit einem sehr umfangreichen weitesten Hörerkreis und einer hohen Tagesreichweite.



