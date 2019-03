Tagesausblick für 22.3.: DAX schwächelt weiter. Rohstoff- und Immoaktien fester!

Richard Pfadenhauer,

Nach einem schwachen Vormittag und einen Rücksetzer auf 11.470 Punkte drehte der DAX am Nachmittag um rund 100 Punkte nach oben. Unterstützung bekam der Markt von guten Wirtschaftszahlen aus den USA und Pluszeichen an der Wall Street. Dennoch musste der DAX im Vergleich zum Vortag leichte Verluste verbuchen. Die zweite Reihe schaffte gar ein kleines Plus. Überdurchschnittliche Gewinne generierten heute erneut Rohstoffindizes wie der Stoxx 600 Basic Resources und der auf Edelmetall fokussierte Index BANG Net Return Index.

Am Anleihenmarkt gaben die Renditen langfristiger Anleihen deutlich nach. So halbierte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen von 0,08 auf 0,04 Prozent. In den USA sank die Rendite vergleichbarer Papiere auf 2,52 Prozent. Die Edelmetalle zeigten sich zwar volatil. Zum Handelsschluss notierten sie wenig verändert. Der Euro/US-Dollar gab die gestrigen Gewinne heute wieder ab und sank zurück auf 1,135 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der Reigen an Warnungen reißt nicht ab. Heute waren es Dürr, Hapag Lloyd und Hornbach, die heute einen Gewinnrückgang und/oder eine Dividendenkürzung meldeten. Während die Aktie von Dürr dennoch fester schloss mussten die Aktien von Hapag Lloyd und Hornbach Federn lassen. Ebenfalls auf der Verkaufsliste standen heute die Autobauer und Automobilzulieferer. Ein Unternehmen nach dem anderen verkündete in diesen Tagen drastische Kostensenkungen und rechnet mit sinkenden Margen. Heute war es Schaeffler. Zuletzt waren es unter BMW und Leoni. Derweil zeigten sich die Investoren mit Blick auf die Fusionsgespräche zwischen Commerzbank und Deutsche Bank zurückhaltend. Beide Titel verbuchten heute weitere Verluste. Zudem gab die Aktie von Bayer nach dem Urteil von Dienstag weiter nach.

Dennoch gab es auch einige Gewinner. So standen die beiden Versorger E.On und RWE bei Anleger heute erneut auf der Kaufliste und Infineon profitierte von einer verbesserten Stimmung im Halbleitersektor in den USA. In der zweiten Reihe zeigten sich Immobilienaktien wie Deutsche Euroshop, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien sowie Telekomwerte wie Telefonica Deutschland und United Internet freundlich. Die Telekombranche steckt derzeit im Bieterwettkampf um 5G-Frequenzen und der Immobiliensektor profitiert von den anhaltend niedrigen Zinsen. In den USA brach Biogen nach Rückschlägen in einer Studie für ein Alzheimer-Medikament um rund ein Viertel ein. Apple präsentierte sich im Vorfeld der am 25.3. anstehenden Keynote erneut fester.

Morgen werden unter anderem Credit Suisse, SAF Holland, Salzgitter und Tiffany finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für März,

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640/11.800/11.950/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 /11.100/11.240/11.370/ Punkte

Der DAX brach unter die Marke von 11.640 Punkten und verletzte damit den Aufwärtstrendkanal. Das Intraday-Reversal stimmt vorsichtig optimistisch, dass die kritische Marke wieder anvisiert wird. Bei einem Ausbruch besteht die Chance auf eine Erholung bis 11.950 Punkte. Bis dahin muss jedoch mit einem Rücksetzer auf 11.370 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2018 - 21.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.03.2014 - 21.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

