DAX kann sich stabilisieren, Siemens-Aktie im Fusionsfieber

Auch am heutigen Donnerstag legte der DAX den Rückwärtsgang ein. Allerdings konnte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer im späten Handel von seinen Tiefständen entfernen.

Das war heute los. Nachdem der DAX den Tag schwach begonnen hatte, weitete das Barometer am frühen Nachmittag seine Verluste aus und lag zeitweise mehr als 1 Prozent im Minus. Ein positiver Start in den Tag an der Wall Street sorgte jedoch auch hierzulande für eine Stabilisierung. Zu einer Gegenbewegung nach dem deutlichen Kurssturz vom Mittwoch kam es jedoch nicht. Einmal mehr sorgte das Brexit-Chaos für Verunsicherung unter Investoren. Außerdem fachte die US-Notenbank Fed auf ihrer jüngsten Sitzung die Konjunktursorgen wieder an. Und natürlich bleibt der immer noch nicht gelöste Handelsstreit zwischen China und den USA ein wichtiger Belastungsfaktor.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX gehörte die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) zu den heutigen Top-Performern. Die Aktie des Energieversorgers kletterte zeitweise um etwas mehr als 2 Prozent in die Höhe und setzte damit die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fort. Gut lief es auch für Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101), nachdem ein "Bloomberg"-Bericht für Fusionsspekulationen gesorgt hatte. Demnach könnte das Geschäft mit großen Gasturbinen mit einem asiatischen Partner zusammengebracht werden. Der Siemens-Aktie bescherte dies einen zwischenzeitlichen Kurssprung von etwas mehr als 2 Prozent.

