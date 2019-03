München (ots) - Moderation: Max Moor



"Ein empfindsamer Mensch" - Roadmovie-Roman von Jáchym Topol Tschechien ist in diesem Jahr Gastland auf der Leipziger Buchmesse. An Vaclav Havel denken und Milos Zeman als Präsidenten haben, das könnte einen beinahe zerreißen, meint der tschechische Schriftsteller Jáchym Topol. Aber er ist zuversichtlich, das gesellschaftliche Pendel sei wieder auf dem Weg in die andere Richtung, die Tschechen seien nicht blöd. Jáchym Topol kommt nach Leipzig mit seinem fulminanten Roman "Ein empfindsamer Mensch", der am 10. März auf Deutsch erschienen ist. Sein schillernder Roadmovie-Roman treibt seine Helden auf eine wilde Reise durch halb Europa in Zeiten der Flüchtlingsströme. Hinein in die böhmische Pampa, das erdverbundene Herz des Landes. Topol kennt sich da aus. Der Prager Dissidentensohn, selbst einst Unterzeichner der Charta 77, hat viel Zeit auf dem Land zugebracht und mit den sogenannten "vergessenen" Menschen zusammen gelebt, gehandelt und getrunken. Wir trafen Jáchym Topol in Prag und in Leipzig auf der Buchmesse. (Autor: Dennis Wagner)



Max Moor im Gespräch mit Sarah Wiener über Bienen "Am Schicksal der Bienen ist all das zu beobachten, was das Beziehungsgeflecht Mensch - Tier - Pflanze ausmacht", sagt Sarah Wiener. Sie hat ein Buch mit dem Titel "Bienenleben: Vom Glück, Teil der Natur zu sein" geschrieben. Sarah Wiener - Köchin, Nachhaltigkeitsikone, Biobäuerin, Imkerin entführt uns in die faszinierende Welt der Bienen, die ein maßgeblicher Indikator für die Gesundheit unseres Lebensraumes sind. Ihr Credo: Bienenvölker sind komplexe Persönlichkeiten, sie verfügen über spezifische Charaktere und Eigenschaften, und sie können uns lehren, wie ein funktionierendes Gemeinwesen mit Werten wie Solidarität, Vertrauen und Arbeitsteilung entsteht. Sarah Wiener nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise durch den Lebenszyklus eines Bienenvolkes und beschreibt, welche Bedeutung das Imkern und die Beschäftigung mit den Bienen für sie haben.



"Regieren" - Thomas de Maizière gibt Einblick in den Politikprozess Thomas de Maizière stellt sein Buch "Regieren. Innenansichten der Politik" auf der Leipziger Buchmesse vor. Jeder weiß, wie die Arbeit eines Lehrers oder eines Arztes aussieht - was genau aber macht ein Politiker, zumal ein Minister? Thomas de Maizière: Loyal bis zur Selbstverleugnung, ein Staatsdiener und Schildknappe der Kanzlerin als Minister im Kanzleramt, im Verteidigungs- und Innenressort. Sein Buch "Regieren" ist im wahrsten Sinne Sachbuch. So trocken wie klar beschreibt es Prozeduren, Mechanismen und das Handwerk am Uhrwerk der Macht. Lehrbuch und Rechtfertigung eines Mannes, der sich nicht selten als "Spaßbremse" der Republik empfand. Wolfgang Herles über das Buch und seinen Autor. (Autor: Wolfgang Herles)



Masha Gessen erhält den Buchpreis für Europäische Verständigung Die russisch-amerikanische Publizistin Masha Gessen bekommt den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung u.a. für ihr Buch "Die Zukunft ist Geschichte: Wie Russland die Freiheit gewann und verlor". Sie untersucht ein Land, das sich unter Gorbatschow öffnete und sich wieder verschloss. Eine Gesellschaft, die zu Emanzipation, Freiheit und Selbsterkenntnis aufgebrochen war und die sich heute mit Bevormundung und Repression eingerichtet hat. Wie konnte es dazu kommen? Die Frage hat die Autorin Masha Gessen nicht losgelassen. Im Zentrum stehen vier Menschen der Generation 1984. Sie kamen in die Schule, als die Sowjetunion zerfiel, und wurden unter Präsident Putin erwachsen. Junge Leute aus unterschiedlichen sozialen und familiären Verhältnissen. Die große Erzählung von Aufbrüchen und gescheiterten Hoffnungen der Jungen wird flankiert von einer akribischen, soziologischen Gesellschaftsstudie. (Autor: Jens-Uwe Korsowsky)



