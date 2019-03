Medienmitteilung

Jahresabschluss 2018:

Adval Tech verbessert Profitabilität erneut

Niederwangen, 21. März 2019, 18.30 Uhr - Die Adval Tech Gruppeist mit ihrer Fokussierungsstrategie weiter auf Kurs. Sie erreichte im Berichtsjahr 2018 eine Gesamtleistung von 198,2 Mio. CHF (Vorjahr: 207,9 Mio. CHF, -4,7%), einen EBITDA von 20,7 Mio. CHF (Vorjahr: 19,2 Mio. CHF, +8%) und einen EBIT von 12,4 Mio. CHF (Vorjahr: 10,7 Mio. CHF, +16,0%). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 6,2% (Vorjahr: 5,1%). Der Reingewinn für 2018 lag bei 8,8 Mio. CHF (Vorjahr: 8,7 Mio. CHF, +1%).

Die erneute Verbesserung der Profitabilität der Adval Tech Gruppe ist insbesondere auf die konsequente Umsetzung der Fokussierungsstrategie und auf Massnahmen zur Produktivitätssteigerung zurückzuführen. Für das Jahr 2018 hatte sich Adval Tech folgende Ziele gesetzt: Die vollständige Integration der Fischer IMF (heute Adval Tech (Germany) GmbH & Co. KG), die erfolgreiche Umsetzung der verschiedenen Verlagerungsprojekte und die konsequente Umsetzung aller neu akquirierten Projekte. All diese Ziele hat Adval Tech im Berichtsjahr erreicht.

Marktentwicklung

Verschiedene Entwicklungen setzten dem Hauptzielmarkt der Adval Tech Gruppe, der Automobilindustrie, im Laufe des Jahres 2018 zu. Dazu gehörten die globalen handelspolitischen Auseinandersetzungen und Unsicherheiten, der Trend zur Elektromobilität und die insgesamt sinkende Nachfrage nach Neuwagen. Der weltgrösste Automarkt, China, schrumpfte 2018 erstmals seit Jahrzehnten, der europäische und der US-amerikanische Markt stagnierten.

Die verspätete Einführung des neu entwickelten Messverfahrens zur Bestimmung der Abgasemissionen (CO 2 und andere Schadstoffe) in Europa und die damit verbundene Umstellung auf den Fahrzyklus WLTC zur Erlangung der Typengenehmigung ist für die Automobilhersteller eine grosse Herausforderung. Aufgrund dieser Umstellung waren einzelne Fahrzeugtypen namhafter Hersteller vorübergehend nicht bestellbar, andere sind ganz aus dem Verkaufsprogramm gestrichen worden, was sich auch in den Verkaufszahlen bemerkbar machte und in der zweiten Jahreshälfte 2018 teilweise auch bei Adval Tech Spuren hinterliess. Zusammen mit dem Verkauf der Adval Tech Thailand im August 2018 führte dies im Vergleich zum Vorjahr zu einem Rückgang bei der Gesamtleistung um 4,7%.

Nettoumsatz aus Verkauf von Komponenten gesteigert

Adval Tech konnte den Nettoumsatz aus dem Verkauf von Komponenten von 152,6 Mio. CHF im Jahr 2017 auf 157,3 Mio. CHF im Jahr 2018 steigern, das heisst um 4,7 Mio. CHF, was einem Wachstum von mehr als 3% entspricht. Ohne Berücksichtigung des Umsatzes von Adval Tech Thailand liegt das Wachstum bei mehr als 4%.

Der Nettoumsatz aus dem Verkauf der dazugehörenden Werkzeuge für die Herstellung der Komponenten hingegen war 2018 tiefer als im Vorjahr. Dies vor allem aufgrund der hohen Anzahl von abgerechneten Werkzeugen im Jahr 2017.

Der Reingewinn für 2018 lag bei 8,8 Mio. CHF (Vorjahr: 8,7 Mio. CHF). Während der Verkauf der Beteiligung in Thailand das Ergebnis durch Rezyklieren des Goodwills in die Erfolgsrechnung mit 3,7 Mio. CHF belastete, wirkte sich die im ersten Semester verbuchte Einmalzahlung von 2,9 Mio. CHF im Zusammenhang mit dem Verkauf des Segments Molds positiv auf das Unternehmensergebnis aus.

Markterfolge

Adval Tech hat in den vergangenen Jahren mehrere grössere Akquisitionserfolge erzielt, die einzelne Standorte über Jahre auslasten werden.

Ausblick

Angesichts der Verunsicherungen in der Automobilbranche erwartet Adval Tech für 2019 ein anspruchsvolles und volatiles Marktumfeld. Als möglichen Wachstumstreiber sieht Adval Tech die steigende Nachfrage nach Komponenten für vernetzte Fahrzeuge, autonomes Fahren, geteilte Mobilität und Elektrifizierung. Grosse Chancen eröffnen sich zudem mit dem Einzug neuer Materialien bei Leichtbaukonzepten sowie mit der Weiterentwicklung der Gruppe zum global aufgestellten Modullieferanten. Die Adval Tech Gruppe verzichtet auf konkrete Voraussagen für die Gesamtleistung und den EBIT im Jahr 2019.

Detaillierte Informationen zum Jahresabschluss 2018 wird die Adval Tech Gruppe an ihrer Medienkonferenz vom Dienstag, 16. April 2019, in Bern präsentieren. Die ordentliche Generalversammlung der Adval Tech Holding AG findet am Donnerstag, 23. Mai 2019, statt.

Die wichtigsten Kennzahlen 2018 2017 Veränderung Gesamtleistung (Mio. CHF) 198,2 207,9 -4,7% Nettoumsatz (Mio. CHF) 191,3 200,3 -4,5% Betriebsergebnis vor Abschreibungen EBITDA (Mio. CHF) 20,7 19,2 +8% Betriebsergebnis EBIT (Mio. CHF) 12,4 10,7 +16% Reingewinn (Mio. CHF) 8,8 8,7 +1% Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Mio. CHF) 13,7 14,5 -5,5% Anzahl Mitarbeitende per 31.12. 1288 1399 -111

Kurzporträt der Adval Tech Gruppe

Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name Adval Tech. Adval Tech ist ein global tätiger Industriepartner für Komponenten und Baugruppen aus Metall und Kunststoff in grossen Stückzahlen. Der Fokus von Adval Tech liegt auf dem Automobilmarkt und auf verwandten Anwendungen. Als Zulieferer und Wertschöpfungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage.

Kontakt

Markus Reber, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, markus.reber@advaltech.com

Valeria Poretti, Head Corporate HR/Communication, Tel.: +41 31 980 82 66, valeria.poretti@advaltech.com

Agenda

16. April 2019, Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2018

16. April 2019, Publikation Geschäftsbericht 2018

23. Mai 2019, Generalversammlung 2019

Ende August 2019, Bekanntgabe der Semesterzahlen 2019

