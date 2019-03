Die Cannabisindustrie ist wieder in aller Munde. Nach dem Engagement von US-Milliardär Nelson Peltz ist Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) die derzeit heißeste Aktie in der Industrie. Aurora wird immer wieder mit großen Namen in Verbindung gebracht, während Canopy Growth (WKN: A2JQSC) oder Tilray (WKN: A2JQSC) bereits namhafte Unternehmen an ihrer Seite haben.

Vor dem Hintergrund der neuesten Personalie - Peltz gilt als Insider der Food & Beverage Branche - erscheinen die Absichten von Aurora in einem neuen Licht. Es dürften auch die Spekulationsbewegungen in Richtung Akquisitionen sein, die den Aktienkurs gegenwärtig steigen lassen. Steigt hier bald ein ganz Großer ein?

Cannabisindustrie mit riesigem Potenzial

Wir hatten zuletzt im Zusammenhang mit der Aktie von Tilray darüber informiert, welche hohen Wachstumserwartungen seitens der Wall Street und der Banken in die Cannabisindustrie gesetzt werden. Die Jefferies Group beispielweise rechnet mit einem rasanten Anstieg der Ausgaben für Marihuana - sei es der bloße "Rohstoff", Essbares oder irgendwelche Utensilien.

Konservativ geschätzt rechnet Jefferies damit, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...