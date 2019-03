Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat erwartungsgemäß keine Anpassungen an der geldpolitischen Ausrichtung im Vereinigten Königreich vorgenommen, so die Analysten der Nord LB.Das Leitzinsniveau bleibe damit unangetastet - die Bank Rate verharre folglich weiterhin bei 0,75%. Die Entscheidung für die anhaltende Prokrastination der Notenbank in London sei einstimmig gefallen. Auch damit sei zu rechnen gewesen. ...

