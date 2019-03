The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2019



ISIN Name



CY0107130912 URALS ENERGY DL -,126

FI0009006886 TECHNOPOLIS PLC

US55264U1088 MB FINANCIAL (NEW) DL-,01

US90130A1016 TWENTY-FIRST CENT. FOX A

US90130A4085 21ST. CENT. FOX B NEW