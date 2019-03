Halle (ots) - Die Idee, eine Fassadenreinigung des Domes als Maßnahme des Strukturwandels zu verkaufen, bringt auf den Punkt, was in diesem Stadium der Herkulesaufgabe das Problem ist: Geld ist reichlich da - doch es herrscht akute Ideenarmut. Das ist der Fluch der guten Tat. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat zusammen mit seinen anderen vom Kohle-Aus betroffenen Amtskollegen in Berlin gekämpft und der Bundesregierung üppige Hilfszahlungen abgetrotzt. Diese erste Etappe hätte nicht besser laufen können. Doch jetzt rumpelt die Kenia-Koalition durchs Mitteldeutsche Revier. Abgesehen von Ideen: Es hat auch erkennbar noch niemand einen übergeordneten Plan, was nun wann und wie geschehen soll. Es nimmt niemand energisch die Zügel in die Hand.



