Princess Sumaya Universität für Technologie in Jordanien belegt ersten Platz

Ihre Exzellenz Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, stellvertretende Vorsitzende und CEO der Qatar Foundation (QF), nahm an der Abschlussfeier der fünften Debattiermeisterschaft Internationaler Arabischer Universitäten (International Universities Arabic Debating Championship, IUDC) teil, die von QatarDebate, einem Mitglied der QF, organisiert wurde.

Princess Sumaya University for Technology in Jordan takes First Place (Photo: AETOSWire)