Porsche erweitert seine Cayenne-Familie: Die dritte Generation der

erfolgreichen SUV-Reihe wird mit dem Cayenne Coupé um ein noch

sportlicheres Fahrzeug ergänzt. "Das Coupé beinhaltet alle

technischen Highlights des aktuellen Cayenne, positioniert sich aber

durch ein noch dynamischeres Design und neue technische Details

progressiver, athletischer und emotionaler", sagt Oliver Blume,

Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Zu den Highlights des neuen

Cayenne-Modells zählen unter anderem eine geschärfte Form mit

vollkommen eigenständiger Heckpartie, ein adaptiver Heckspoiler,

Einzelsitz-Charakteristik im Fond und zwei verschiedene Dachkonzepte

- ein serienmässiges Panorama-Festglasdach sowie ein optionales

Carbondach.



Das neue Porsche Cayenne Coupé ist ab sofort bestellbar und kommt

Ende Mai zu den Händlern. In der Schweiz beginnen die Preise bei

109.700 CHF für das Cayenne Coupé und bei 193.300 CHF für das Cayenne

Turbo Coupé - jeweils einschliesslich Mehrwertsteuer und mit

länderspezifischer Ausstattung. Zur umfangreichen Serienausstattung

zählen die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung Plus,

20-Zoll-Leichtmetallräder, der Park Assistent vorn und hinten

inklusive Rückfahrkamera, das Porsche Active Suspension Management

(PASM) sowie das Sport Chrono-Paket. Schweizer Kunden profitieren

darüber hinaus von einer Garantieverlängerung (2 + 2) sowie den

Optionen des Porsche Swiss Package.



