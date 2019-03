FRANKFURT (Dow Jones)--Während es in der Breite mit deutschen Aktien nachbörslich nach oben ging - parallel zu weiter steigenden Indizes an den US-Börsen - tat sich bei Einzelwerten laut einem Händler von Lang & Schwarz wenig getan. Wirecard hätten das mittlerweile übliche Hin und Her gezeigt und seien zuletzt 1,5 Prozent höher gestellt worden. Im Xetra-Handel hatte der Kurs 5 Prozent eingebüßt.

Bei König & Bauer sei es zu einer leichten Erholung um 2,8 Prozent gekommen. Die Aktie war zuvor um rund 10 Prozent eingebrochen nach enttäuschenden Geschäftszahlen.

Adidas hätten derweil in ersten Reaktionen eher etwas nach unten tendiert, nachdem der Wettbewerber Nike am Abend seinen Quartalsbericht vorgelegt hatte. Umsatzseitig erreichte Nike die Konsensschätzung, beim Gewinn lag Nike leicht darüber.

=== XDAX* DAX Veränderung 21:50 Uhr 17.35 Uhr 11.597,09 11.549,96 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 21, 2019 16:52 ET (20:52 GMT)

