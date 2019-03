NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Sportartikelkonzern Nike hat in seinem dritten Geschäftsquartal die Markterwartungen für den Gewinn knapp über- und für den Umsatz getroffen. In den drei Monaten steigerte Nike den Umsatz laut Mitteilung um 7 Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten das im Konsens auch erwartet. Der Umsatz hatte in den vergangenen fünf Quartalen jeweils über dem Konsens gelegen.

Das Nettoergebnis erreichte 1,1 Milliarden Dollar gegenüber einem Verlust von 921 Millionen vor Jahresfrist. Damals hatte eine Sonderbelastung im Zusammenhang mit der US-Steuerreform das Ergebnis belastet. Je Aktie verdiente Nike nun 68 Cent. Von Factset befragte Analysten hatten Nike 66 Cent zugetraut.

Im für Nike wichtigsten Markt Nordamerika, in dem der Großteil der Erlöse erzielt wird, kletterten die Umsätze um 7 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar. Während die Erlöse mit Sportschuhen hier um 9 Prozent stiegen, zogen die Bekleidungsverkäufe um 2 Prozent an.

Nike führte den Quartalsgewinn auf starkes Umsatzwachstum, eine Ausweitung der Bruttomargen und eine niedrigere Steuerquote zurück wie auch auf eine niedrigere Zahl an Aktien im Umlauf. Leicht negativ hätten sich höhere Ausgaben für verkaufsfördernde Maßnahmen und Verwaltung ausgewirkt.

Im frühen Nachbörsenhandel auf Nasdaq.com gab der Nike-Kurs zunächst um knapp 4 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2019 16:58 ET (20:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.