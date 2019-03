BERLIN (Dow Jones)--Die Unterstützung für SPD and FDP ist im neuen ARD-Deutschlandtrend leicht gestiegen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten auf 18 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der vor zwei Wochen veröffentlichten Umfrage. Die FDP stieg ebenfalls um einen Punkt auf 9 Prozent.

Unverändert landeten CDU und CSU bei 29 Prozent der Wählerstimmen. Auch die Grünen blieben bei einem Stimmenanteil von 19 Prozent. Verluste gab es jedoch für die AfD, die einen Prozentpunkt verlor und bei 12 Prozent landete, während die Linke ebenfalls einen Punkt auf 8 Prozent absackte.

Damit hätte eine schwarz-grüne Koalition mit 48 Prozent mehr Unterstützung als die gegenwärtig regierende große Koalition, die nur auf 47 Prozent der Befragten kam. Für den Deutschlandtrend wurde von Infratest dimap vom 19. März bis 20. März 1.041 Wahlberechtigte gefragt.

