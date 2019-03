Köln (ots) -



55 Prozent der Bürgerinnen und Bürger finden es richtig, wenn Schülerinnen und Schüler für die Fridays for Future-Demo freitags dem Unterricht fernbleiben. 42 Prozent der Befragten sind gegenteiliger Meinung.



EU-Urheberrecht: Fast jeder Zweite traut sich kein Urteil über Upload-Filter zu



Die aktuelle Debatte über die Einführung von Upload-Filtern, z.B. bei Videoplattformen, hat bei vielen Deutschen nicht zur Information und Aufklärung über das Thema beigetragen. 44 Prozent der Befragten trauen sich zu diesem Thema kein Urteil zu. Lediglich 15 Prozent befürworten die Einrichtung von Filtersoftware, z.B. bei Youtube. 39 Prozent der Befragten äußern sich ablehnend zu Upload-Filtern. Die Ablehnung von Filtersoftware ist bei jüngeren Personen deutlich größer als bei älteren. Jüngere Menschen trauen sich auch häufiger zu, zu diesem Thema ein Urteil fällen zu können.



Leichter Stimmenzuwachs für SPD und FDP



Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU auf 29 Prozent der Wählerstimmen. Für die SPD würden sich 18 Prozent der Befragten entscheiden. Die AfD würden 12 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wählen, die FDP 9 Prozent, die Linke 8 Prozent und die Grünen 19 Prozent. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 47 Prozent der Stimmen.



Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 14. März 2019 gewinnen SPD und FDP jeweils einen Prozentpunkt. Die AfD und die Linke verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Der Stimmenanteil für die Union und die Grünen bleibt unverändert.



Studieninformation Der DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des "ARD Morgenmagazins". Befragt wurden vom 19. März bis 20. März 1.041 Wahlberechtigte.



Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter (0172) 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.



Die Ergebnisse werden im "ARD-Morgenmagazin" am Freitag, 22. März 2019 veröffentlicht.



Die Fragen im Wortlaut: 1. Seit einigen Wochen demonstrieren auch in Deutschland Schülerinnen und Schüler freitags für mehr Klimaschutz. Sie schwänzen dafür den Schulunterricht. Die Schüler argumentieren, dass sie mit dem Fernbleiben vom Unterricht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Finden Sie es in Ordnung, wenn die Schüler für die Teilnahme an den Demonstrationen die Schule schwänzen oder finden Sie das nicht in Ordnung?



2. Derzeit wird über eine Reform des Urheberrechts in der Europäischen Union diskutiert mit dem Ziel, dass Filmemacher, Musiker und Autoren auch im Internet angemessen für ihre Leistungen vergütet werden. Eine technische Lösung besteht in der Installation von Filtersoftware, den sogenannten Upload-Filtern, bei Videoplattformen wie z.B. Youtube. Kritiker befürchten, dass zu viel Material herausgefiltert und so die Meinungsfreiheit im Internet gefährdet werden könnte. Befürworten Sie die Einführung solcher Upload-Filter oder sind Sie dagegen oder können Sie das nicht beurteilen?



3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?



