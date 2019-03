Majesco (NASDAQ:MJCO), ein weltweit führender Anbieter der Versicherungssoftware Cloud Core, gab heute bekannt, dass Hansard Global plc, ein an der FTSE notiertes Unternehmen, Majesco Life IllustratePlus, Majesco Life AdminPlus und Majesco Life DistributionPlus zur Unterstützung seiner ehrgeizigen Wachstumspläne ausgewählt hat.

Hansard Global plc mit Sitz auf der Isle of Man bietet innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen für Finanzberater und deren internationale Kunden an und nutzt dabei die neueste Technologie, um ein preisgekröntes Online-Produkt und einen erstklassigen Service anzubieten.

Dies ist der dritte Gewinn in Großbritannien in den letzten 12 Monaten nach der Einführung des SaaS-Angebots im Februar 2016, das auf eine äußerst positive Resonanz in der Branche getroffen ist und durch zahlreiche Branchenauszeichnungen bestätigt wird. Majesco hat sich als Marktführer für Cloud-basierte Kernversicherungslösungen im Bereich der individuellen Lebens- und Rentenversicherung etabliert.

Ollie Byrne, Chief Strategy Officer bei Hansard Global plc, kommentierte: "Unser aktuelles System hat Hansard seit über dreißig Jahren ausgezeichnet gute Dienste geleistet und untermauert ein Service- und Online-Angebot, das im Laufe der Zeit mehrere Auszeichnungen erhalten hat und Hansard den Ruf als echter Innovator in unserer Branche eingebracht hat. Die Einführung des neuen Systems von Majesco wird vor allem eine Fortsetzung der hervorragenden Serviceleistung sein, an die sich Finanzberater und ihre Kunden gewöhnt haben. Darüber hinaus wird es die Hansard-Gruppe besser positionieren, um unsere ehrgeizigen strategischen Wachstumspläne umzusetzen, bei denen wir Fintech als ein entscheidendes Instrument für die Zukunft betrachten."

Philip Naughton, Executive Director Business Development bei Majesco, kommentierte: "Majesco freut sich, dass es sich erneut gegen den Wettbewerb durchgesetzt hat und sich als der beste Anbieter von innovativen digitalen Kernlösungen für den Lebens- und Rentenversicherungsbereich erwiesen hat. Durch die Partnerschaft mit Majesco wird Hansard eine Technologie der nächsten Generation implementieren, die es Finanzberatern und ihren Kunden ermöglicht, ihre Dienstleistungen rund um die Uhr in Echtzeit zu nutzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Hansard und sie dabei zu unterstützen, die vielen Vorteile unserer digitalen Lösungen zu nutzen."

Majesco LifePlus Solutions sind als die Lösung von morgen für die individuelle Lebens-, Renten- und Vermögensverwaltung konzipiert. Die komponentenbasierten SaaS-Lösungen von Majesco bieten umfassenden Support über den gesamten Policen-Lebenszyklus, von der Feststellung der Kundendaten bis hin zur Zahlung von Versicherungsleistungen. Majesco LifePlus Solutions ermöglichen es Kunden, hohe Lizenzgebühren im Voraus zu vermeiden, pro Nutzung zu zahlen und überall und jederzeit zu arbeiten.

Über Majesco

Die Transformation des Versicherungsgeschäfts ist eine Reise der Veränderung und Revitalisierung eine Renaissance innerhalb der Versicherungsbranche. Rund 160 Versicherungsgesellschaften weltweit aus den Bereichen Sach- und Unfallversicherung, Rentenversicherung und Mitarbeitervorsorge gestalten ihr Geschäft mit den Lösungen von Majesco um. Unsere marktführenden Software-, Beratungs- und Serviceleistungen unterstützen die gesamte Wertschöpfungskette im Versicherungsbereich und sollen den Versicherern die nötige Flexibilität, Innovationskraft und Schnelligkeit verleihen, um ihre Wandlungsmöglichkeiten zu nutzen. Zu den Lösungen von Majesco gehören Policen-Management, Neugeschäft Underwriting, Klassifizierung, Fakturierung, Schadensmanagement, Distributionsmanagement, BI/ Analytics, prognostische Modellierungsleistungen, digitale Plattform mit Mobile und Portal, Prüfdienste, Cloud-Services, Büro- und Inhaltsdienste, Transformationsdienste, Beratung und mehr. Für weitere Informationen über Majesco besuchen Sie bitte www.majesco.com.

Über Hansard

Hansard Global plc ist die Holdinggesellschaft der Hansard-Gruppe. Das Unternehmen wurde im Dezember 2006 an der Londoner Börse notiert. Die Gruppe ist ein spezialisierter Anbieter von langfristigen Spareinlagen mit Sitz auf der Isle of Man. Die Hansard-Gruppe verwaltet Vermögenswerte im Wert von über 1,4 Milliarden US-Dollar für rund 40.000 weltweite Kunden.

Hinweis zur Formulierung von zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen und Prognosen der Geschäftsführung. Sie sind keine Leistungsgarantien und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Hinblick auf verschiedene wichtige Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich derjenigen, die in den Berichten von Majesco dargelegt sind, die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden und die Sie überprüfen sollten, einschließlich der Aussagen unter "Item 1A Risk Factors" im Geschäftsbericht von Majesco auf Formular 10-K.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: Integrationsrisiken; Änderungen bei wirtschaftlichen oder politischen Bedingungen, Handelsschutzmaßnahmen, Lizenzbestimmungen und Steuerangelegenheiten; Risiken bei der Technologieentwicklung; Risiken des geistigen Eigentums; Wettbewerbsrisiken; zusätzliche Prüfungen und erhöhte Kosten im Rahmen der Unternehmensform Aktiengesellschaft; die Finanzlage, der Finanzierungsbedarf, potenzielle Neukunden und der Cashflow von Majesco; Verlust strategischer Beziehungen; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, die insbesondere die Versicherungsbranche betreffen; Einwanderungsbeschränkungen; die Fähigkeit und die Kosten Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen; die Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zu halten, und das Verlustrisiko von Großkunden; die kontinuierliche Einhaltung sich entwickelnder Gesetze; das Risiko von Kundendaten und Cybersicherheit und die Fähigkeit von Majesco, Kapital zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums aufzunehmen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Prognosen zukünftiger Ereignisse herangezogen werden, und Majesco kann nicht garantieren, dass die in diesen Aussagen beschriebenen oder reflektierten Ereignisse oder Umstände erreicht oder eintreten werden. Wenn sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als unrichtig erweisen, kann die Ungenauigkeit wesentlich sein. Sie sollten diese Aussagen nicht als Zusicherung oder Garantie von Majesco oder einer anderen Person betrachten, dass wir unsere Ziele und Pläne in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt erreichen werden. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten. Majesco lehnt jegliche Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Veröffentlichung von Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder um das Auftreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190321005816/de/

Contacts:

Sharon Cronin

EMEA Marketing Manager, Majesco LifePlus Solutions

+353 86 3584766

sharon.cronin@exaxe.com

Tara Dilzer Alexander

Director, Majesco Marketing Communications and Creative Services

+1 718 916 6873

tara.dilzeralexander@majesco.com