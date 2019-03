Der Medizintechnik-Hersteller B.Braun informiert an diesem Freitag (11.00 Uhr) über das abgelaufene Geschäftsjahr. 2017 hatte der Konzern aus dem nordhessischen Melsungen mit 6,79 Milliarden Euro den höchsten Gesamtumsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt. Die Prognose für 2018 sah ein weiteres Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent vor. Der Gewinn lag zuletzt bei 412 Millionen Euro.

B.Braun stellt in 64 Ländern unter anderem Kanülen, Nährlösungen, chirurgische Instrumente und Pflaster her. Die Zahl der Mitarbeiter lag zuletzt bei 61 600, davon 15 400 Beschäftigte in Deutschland. Den Grundstein für das Unternehmen legte Julius Wilhelm Braun 1839 mit dem Kauf der Rosen-Apotheke in dem nordhessischen Städtchen Melsungen./geh/DP/fba

AXC0025 2019-03-22/05:49