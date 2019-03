Die Deutsche Bank unterrichten über ihren Geschäftsverlauf, Hapag Lloyd veröffentlicht Zahlen, das Brexit-Drama geht weiter. Was die Märkte bewegt.

Nach seinen Verlusten zur Wochenmitte hat sich der Dax auch am Donnerstag nicht erholt: Der Leitindex hat sich in er gesamten Handelszeit in der Verlustzone bewegt und schloss 0,5 Prozent im Minus. Vor allem für die Wirecard-Aktie ging es mit einem Verlust von 5,6 Prozent kräftig bergab.

Auch am Freitag könnte es für das Börsenbarometer zunächst weiter bergab gehen. Auf vorbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax leicht im Minus.

Kurz vorm Wochenende erwarten die Anleger einige Geschäftszahlen aus der ersten und der zweiten Börsenreihe - so lassen Hapag Lloyd und Salzgitter sich in die Zahlen schauen, die Deutsche Bank veröffentlicht ihren Geschäftsbericht. Außerdem bleibt das Thema Brexit und die damit einhergehenden Pfund-Bewegungen für die Anleger aktuell. Die EU hat Großbritannien zuletzt zwei Optionen zum Aufschub des Brexits gewährt: Je nach dem, ob die Briten in der kommenden Woche dem Austrittsvertrag zustimmen oder nicht, können sie entweder am 12. April oder 22. Mai die EU verlassen (mehr dazu im Handelsblatt-Brexit-Newsblog).

Die wichtigsten Termine des Tages im Überblick:

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen sind am Donnerstag von Technologiewerten angetrieben worden. Vor allem Apple stach dabei heraus. Die Aktien des Technologiekonzerns schlossen den Handel mit einem Plus von 3,7 Prozent. Der geplante Video-Dienst des Unternehmens kam gut bei Analysten an.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent höher auf 25.962 Punkten. ...

