FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NOVC XFRA DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0.690 EUR

2VO XFRA FI4000074984 VALMET OYJ 0.650 EUR

GV5C XFRA DE000A0D95Q0 ODDO BHF POLA.MOD.DRW-EUR 0.240 EUR

HFVA XFRA SE0000170375 HUFVUDSTADEN A SK 5 0.355 EUR

49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.318 EUR

NOVA XFRA US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.692 EUR

IFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.641 EUR

XFRA DE000HLB4D07 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/17 0.001 %

EQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.498 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.143 EUR

PHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.702 EUR

TEX XFRA SE0000379190 CASTELLUM AB 0.292 EUR

8SF XFRA NL0000817179 SLIGRO FOOD GROUP EO -,06 0.850 EUR

KEM XFRA FI0009004824 KEMIRA OY 0.530 EUR

TTEB XFRA FI0009000277 TIETO OYJ 1.450 EUR

TM2 XFRA DK0010311471 SYDBANK NAM. DK 10 1.254 EUR

GNN XFRA DK0010272632 GN STORE NORD A/S NAM.DK1 0.181 EUR

M3V XFRA DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. 0.950 EUR

WZD7 XFRA LU0316657369 CTV-STRATEG.RENTEN DEF. A 0.840 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.125 EUR

NBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.428 EUR

ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.079 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.053 EUR

PFI XFRA AT0000758305 PALFINGER AG 0.510 EUR

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.066 EUR

AXL1 XFRA SE0006993770 AXFOOD AB 0.671 EUR

0TW XFRA KYG8879M1050 TIME WATCH INVESTMENTS 0.002 EUR

WNI XFRA BMG9618E1075 WHITE MTNS INS. GRP DL 1 0.881 EUR

DXQP XFRA LU0974225590 DEUTSCH.MITTELST.FDS M EO 2.200 EUR

KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.070 EUR

I91 XFRA KYG6771K1022 IGG INC. DL-,0000025 0.019 EUR

DKG XFRA DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG 0.200 EUR

93S XFRA NO0006000801 SPAREBK 1 NORD-NORGE NK18 0.415 EUR

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.026 EUR

53L XFRA CA8935781044 TRANSCONTINENTAL A SV 0.145 EUR