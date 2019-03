FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DS5 XFRA CH0126673539 DKSH HOLDING AG NA.SF-,10 1.634 EUR

XFRA DE000HSH5ZB6 HCOB DLMC 2 16/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4XW0 HCOB KK3 15/21 0.003 %

XFRA DE000HLB11H7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/15 0.001 %

M9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.312 EUR

4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 1.001 EUR

O1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.395 EUR

LGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.298 EUR

58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.053 EUR

WWA XFRA US0556453035 BRT APARTMENTS DL 3 SBI 0.176 EUR

NVPA XFRA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 0,5 0.015 EUR

KW9A XFRA HK0027032686 GALAXY ENTMT GROUP 0.050 EUR

EIS XFRA DE0005658009 EISEN- U.HUETTENWERKE 0.750 EUR

BBZA XFRA CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20 2.694 EUR

SLD XFRA AU000000SEK6 SEEK LTD 0.150 EUR

OC5 XFRA AU000000COH5 COCHLEAR LTD 0.970 EUR

B6G XFRA AU000000BGA8 BEGA CHEESE LTD. 0.034 EUR

9DB XFRA US2383371091 DAVE+BASTERS ENTER.DL-,01 0.132 EUR

KFY XFRA US5006432000 KORN FERRY DL -,01 0.088 EUR

9SG XFRA AU000000SVW5 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD 0.131 EUR

JB7 XFRA DE000A2G9LL1 DT.IND.REIT-AG INH O.N. 0.090 EUR

KCEA XFRA TH0122C10Z12 KCE EL. PCL -FGN- BA 0,5 0.016 EUR

BRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.061 EUR

I4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.202 EUR

BQ3 XFRA AU000000BRI8 BIG RIVER INDS LTD 0.014 EUR