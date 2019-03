FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BIX XFRA SE0000789711 BIOINVENT INTERN. SK -,50

KWS XFRA DE0007074007 KWS SAAT SE O.N.

9PY XFRA AU000000PLG5 PROPERTYLINK GRP STP.SECS

THN XFRA FI0009006886 TECHNOPOLIS PLC

TA5 XFRA NO0010689326 TARGOVAX AS NK -,10

M82 XFRA AU0000013559 ATLAS ARTERIA