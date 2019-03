FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HN2N XFRA CA4334732043 HINTERLAND METALS INC.

DIC XFRA DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA O.N.

MO7 XFRA SE0000412371 MOD. TIMES GRP M B

FC9N XFRA DE000A2TSSV4 FCR IMMOBILIEN AG NA NEUE