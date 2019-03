So macht man das: Stadler ist einer der interessantesten Konkurrenten von Siemens im Sektor Technik. Der Chef macht altersbedingt Kasse. Stadler operiert im angeblich so schwierigen Feld der Eisenbahntechnik mit 2 Mrd. Franken Umsatz im letzten Jahr und einer klaren Zielsetzung von 4 Mrd. Franken Umsatz in den nächsten Jahren bei einem Auftragsbestand von über 13 Mrd. Franken und einer klaren Botschaft: Konkurrenz belebt das Geschäft und keine Fusionen! Ein schönes Vorbild für Joe Kaeser von Siemens, der bekanntlich eine Superfusion mit Alstom plante und scheiterte, um ein sogenannter Champion zu werden. Stadler-Züge laufen in 41 Ländern und in einer Gesamtzahl von 8.000 Stück.



