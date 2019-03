Die US-Bank JPMorgan hat Alstria Office von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 16 Euro angehoben. Der deutsche Büroimmobilienmarkt dürfte 2019 ein weiteres starkes Jahr erleben, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings gebe es auch das Risiko, dass die Unternehmen zu viel für Zukäufe bezahlten. Letztlich hob der Experte aber seine Erwartungen für die Unternehmen an. Bei Alstria hob er eine im Vergleich geringe Abhängigkeit von Übernahmen und einer relativ geringe Verschuldung hervor./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 00:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-03-22/07:36

ISIN: DE000A0LD2U1