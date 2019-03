Bei Banken-Fusion droht Schließung von 500 Filialen, Bild Investoren drücken bei Bankenfusion aufs Tempo, HB, S. 25 Hapag-Lloyd 2018: Konzernergebnis deutlich verbessert, Dividendenvorschlag von 15 Cent pro Aktie KWS führt Aktiensplit durch - Aktionäre erhalten zu jeder bestehenden Aktie zusätzlich vier neue Aktien RWE: Kosten für Hambacher Forst gehen in die Milliarden SAF-HOLLAND - Konzernumsatz 2018 plus 14,2%, bereinigtes EBIT mit 89,6 Mio. Euro leicht unter Vorjahr US-Aufseher erhöht Druck auf VW, HB, S. 16 EU will Brexit-Aufschub bis 22. Mai - wenn Unterhaus Vertrag billigt IPO: Novartis spaltet Augensparte Alcon zum 9. April ab Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...

