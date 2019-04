Die Gewerkschaft Verdi hat Bankangestellte an mehreren Tagen und in verschiedenen deutschen Städten zu Warnstreiks aufgerufen. Der Startschuss dafür fällt am morgigen Mittwoch (3. April) in Hamburg. Im Kern geht es um einen neuen Tarifvertag für etwa 200.000 Bankbeschäftigte, doch auch die mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank dürfte ein Thema sein - schließlich stehen dabei Tausende Jobs im Feuer.

Den vollständigen Artikel lesen ...