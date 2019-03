Die Nachricht war ein Schock: Das US-Biotechunternehmen Biogen musste am Donnerstag melden, dass das Alzheimer-Präparat Aducanumab, in das große Hoffnungen gesteckt wurden, in der letzten klinischen Testphase (Phase III) gescheitert ist: Die angestrebten Ziele wurden nicht erreicht.Die ersten Analysten reagierten noch am selben Tag: Goldman Sachs stufte die Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...