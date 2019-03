Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 109 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vor zwei Jahren dazu gekaufte Unternehmen Argenta enthalte verstecktes Wertpotenzial, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gesamtkonzern spiele Argenta nur eine kleine Rolle. Dennoch sehe es so aus, als habe der Rückversicherer ein einzigartiges Unternehmen zu einem außergewöhnlichen Preis gekauft./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 12:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 01:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008402215

AXC0059 2019-03-22/08:36