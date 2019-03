Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland (ISIN: LU0307018795) will eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 0,45 Euro je Aktie ausschütten. Somit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 9,82 Euro bei 4,58 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 25. April 2019 stat. Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 42,9 Prozent, wie am Freitag berichtet wurde. Der im SDAX gelistete Konzern erzielte im ...

