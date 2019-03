Nachdem der EUR denominierte Credit Markt am Mittwoch diese Woche nur mit einem Emittenten aufwarten konnte, kamen gestern zumindest im Financial Segment einige Emissionen. Credit Agricole preiste einen Covered Bond (CB) mit einem Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von 10 Jahren bei MS+13 BP. Das Orderbuch wurde mit EUR 2,5 Mrd. berichtet. Die angekündigte CB Emission der Danish Ship Finance wurde gestern mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+37 BP gepreist. Nykredit brachte eine Senior Non-Preferred Anleihe an den Primärmarkt. Die Emission wurde mit einem Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren bei MS+92 BP ...

