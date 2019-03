Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt (pts006/22.03.2019/08:35) - Das E:ON Spin-Off Uniper konnte sich seit der Abspaltung wider Erwarten sehr gut entwickeln. Obwohl politische Unsicherheiten nur einen relativ weiten Rahmen der Gewinnerwartungen möglich machen, der CEO wie CFO das Unternehmen verlassen werden und operativ einige weitere Probleme bestehen, befindet sich der Aktienkurs auf dem Weg zu neuen Höchstständen. Der finnische Energiekonzern Fortum hat sich mittlerweile mit 49,9% an dem Unternehmen beteiligt. Weiteres, unter anderem welche Rolle der aktive US Investor Elliott, welcher fast 18% an Uniper hält, spielt lesen sie in unserem ausführlichen Artikel unter: http://www.Aktientrends24.com (Ende) Aussender: Aktientrends24 Ltd. Ansprechpartner: Michael Miller Tel.: +44 91 308 4842 E-Mail: info@aktientrends24.com Website: aktientrends24.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190322006

