Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis erhöht die Dividende. Die Hamburger wollen 0,24 Euro je Aktie zahlen und damit 2 Cent mehr als im Vorjahr, wie Encavis am Freitag mitteilte. Dabei können die Aktionäre wählen, ob sie die Dividende in bar oder in Aktien haben wollen. Es ist die siebte Erhöhung in Folge. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, die Dividende bis 2021 schrittweise auf 30 Cent je Aktie zu steigern.

Der Konzern hatte bereits Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt und dank des Supersommers Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und dabei die eigenen Prognosen übertroffen. 2019 will Encavis den Wachstumskurs fortsetzen. Dabei geht der Solar- und Windparkbetreiber jedoch von geringeren Wachstumsraten aus als im Vorjahr. Der Umsatz soll sich von knapp 249 Millionen auf mehr als 255 Millionen Euro erhöhen. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) strebt Encavis einen Anstieg von 187 Millionen auf über 190 Millionen Euro an./nas/elm/jha/

ISIN DE0006095003

AXC0072 2019-03-22/09:08