Mailand (ots/PRNewswire) - FairCom Corporation, einer der weltweit bekanntesten Namen im Bereich Datenbanktechnologie kündigte heute die Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit dem Vorreiter globaler Transformation, der Software AG, an. Die beiden Unternehmen unterzeichneten einen Vertrag, der es Software AG ermöglicht, seine Anwendung der vereinheitlichten Multimodell-Datenbank c-treeACE zu aktualisieren.



Mit Abschluss des neuen Vertrages, der die weitere Anwendung der c-treeACE-Technologie sowie eine Aktualisierung auf die neueste Version vorsieht, setzen FairCom und Software AG ihre langjährige Partnerschaft fort, Software AG kann jetzt von moderneren Funktionen profitieren, wie einer starken Datenverschlüsselung, einer Hot-Alter-Table und einer viel schnelleren Datenbank-Kernengine. Im Rahmen der seit fast 20 Jahren bestehenden Partnerschaft distribuiert die Software AG c-treeACE Datenbankserver als OEM. Dabei wird die FairCom-Technologie in die Produktsuite der EntireX-Service-Enabler integriert.



c-treeACE ist schnell, zuverlässig und konstant, da die Technologie innerhalb derselben Anwendung und über dieselbe leistungsstarke Dateninstanz hinweg NoSQL- und dem Industriestandard entsprechenden SQL-Zugang ermöglicht. Die Datenbanklösung ist so konzipiert und eingerichtet, dass sich diese entlang der sich verändernden Geschäftsbedürfnisse unserer Kunden und Technologieveränderungen mit entwickelt. c-treeACE ist für mehr als 20 Plattformen, einschließlich Echtzeit-Betriebssysteme erhältlich und bietet mehr als 22 APIS in verschiedenen Entwicklungsumgebungen.



"Software AG und andere weltweite Topunternehmen vertrauen auf FairCom zur Bereitstellung einer schnellen, verlässlichen Datenbanklösung, die ihre individuellen Bedürfnisse erfüllt. Dieser neue Vertrag mit Software AG ist ein Beweis für die Hochleistungsfähigkeit und Flexibilität von c-treeACE,", so Alysha Brown, Chief Officer of Operations bei FairCom.



Neben der Nachricht über den Vertrag mit Software AG gab FairCom kürzlich auch bekannt, dass Verizon c-treeACE als Gewinner des Verizon Intelligent Network Control Platform Transaction Server Migration - In-Memory Database-Angebots auswählte. Aufgrund der Flexibilität, hohen Leistung und Zuverlässigkeit setzten mehr als 40 Fortune-100-Unternehmen in den letzten Jahren ihr Vertrauen in die FairCom-Datenbanktechnologie.



FairCom feiert 2019 sein 40. Jubiläum. Die Produktfamilie des Unternehmens enthält auch die c-treeEDGE IoT-Datenbank, die für Edge Computing und die c-treeRTG (Ready-To-Go)-Lösungen für Legacy-Systeme wie COBOL entwickelt wurde. Ausführliche Informationen zu c-treeACE und die gesamte Produktsuite von FairCom erhalten Sie unter FairCom.com/products.



Die FairCom Corporation ist ein Vorreiter der Softwarebranche und weltweit führend im Bereich Datenbanktechnologien. Der Ruf als Innovationsunternehmen geht zurück bis auf das Jahr 1979 und setzt sich heute mit schnellen, zuverlässigen Produkten fort, denen Unternehmen aus einem breiten Branchenspektrum vertrauen - von kleinen und mittleren Organisationen bis hin zu Konzernen und Fortune 100 Unternehmen. Die FairCom-Produktlinie c-tree umfasst die anpassbare c-treeACE Multimodell-Datenbank, die c-treeRTG-"Ready-to-Go"-Datenmanagement-Lösungen für Legacy-Systeme sowie die neue c-treeEDGE IoT-Datenbank für Edge-Computing. Weitere Informationen zu FairCom finden Sie unter FairCom.com | Software AG Global



