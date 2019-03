Auch am Donnerstag ist der DAX nicht in die Gänge gekommen. Am ende des Tages schloss er unter der Marke von 11.600 Punkten. Ganz anders die Wall Street. Dort zogen die großen Indizes kräftig an.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Boeing, Nike, Netflix, Bayer und Wirecard. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.