Auch heute werden Sie, verehrte Zuschauer/-innen, sich vielleicht fragen, wo die beiden nahezu perfekt gekleideten Gentlemen- X-perten ihre Kleidung erworben haben. Nein, diese stammen nicht von Zalando.



Allerdings hat sich Zalando in den vergangenen Jahren doch sehr stark von einem Versender von Schuhen zu einem - laut Website - Anbieter von mehr als 1.900 Marken gewandelt. Aber: Schrei vor Glück? Das Chartbild ließ die Anleger in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 eher vor Entsetzen schreien. Wer allerdings zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen ist, der kann sich mittlerweile über Gewinne freuen. Die Gründe hierfür und vieles anderes mehr erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.