Der wohl bekannteste, auf jeden Fall aber lauteste US-Börsenguru Jim Cramer hat sich Tesla vorgeknöpft und für einige Aufregung gesorgt. Er zeigte sich in der TV-Sendung Mad Money entsetzt über das Verhalten von Elon Musk: "Wenn die Anschuldigungen wahr sind, dann spuckt er dem Justizsystem praktisch ins Gesicht", so Cramer. Er könne nicht die Auflagen verletzen und damit davonkommen. Elon Musk nun tatsächlich zu stoppen, börsenrelevante News bei Twitter zu posten, würde am Ende "ein Gewinn für die Aktionäre" sein.

