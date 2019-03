Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Intesa Sanpaolo mit "Underperform" und einem Kursziel von 1,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Sie möge das Geschäftsmodell der italienischen Bank, doch ihre Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2021 lägen unter den Konsensprognosen, schrieb Analystin Andrea Unzueta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu bezweifele sie die Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik./gl/la

