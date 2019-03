BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat die Entscheidung des EU-Gipfels für einen Stufenplan zur Verschiebung des Brexits begrüßt. "Der Aufschub eröffnet eine neue Chance, das Schreckgespenst des harten Brexits zu bannen und sich doch noch auf ein gemeinsames Abkommen zu einigen", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann. Beim Szenario eines "No-Deal" verlören beide Seiten, "auch wenn unsere Unternehmen umfassende Vorbereitungen für diesen Fall getroffen haben", betonte Tillmann.

"Dauerhafte Planungssicherheit für die Branche bringt nur ein geregelter Austritt der Briten, der mit einer Übergangsphase Raum für die Umsetzung von gezielten Anpassungsmaßnahmen ermöglicht." Da die Gesetzgebung für chemische Stoffe und Produkte weitgehend europäisch harmonisiert sei, hätte ein ungeordneter Brexit erhebliche Nachteile für die chemisch-pharmazeutische Industrie, betonte der Verband. Der VCI warnte, bei einem Zusammenbrechen der Lieferketten würde der Schaden weit über die Branche hinausreichen.

Die 27 übrigen EU-Staaten hatten bei ihrem Gipfel einen Stufenplan vereinbart, nach dem Großbritannien im Fall einer Ablehnung des Austrittsabkommens durch das Unterhaus bis zum 12. April eine Entscheidung treffen muss, ob es an der Europawahl teilnimmt oder die EU ohne Abkommen verlässt. Wird das Abkommen kommende Woche vom britischen Parlament gebilligt, soll der Brexit bis zum 22. Mai verschoben werden. Die britische Premierministerin Theresa May stimmte diesem Plan in Brüssel zu.

