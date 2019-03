BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich hinter den Beschluss des EU-Gipfels für einen Stufenplan zur Verschiebung des Brexit gestellt. "Jetzt ist wieder eine Entscheidung der Europäer getroffen worden, die uns schützt, die Europawahlen vor allen Dingen schützt, aber den Briten weiter alle Möglichkeiten lässt", sagte Röttgen, der Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag ist, im ARD-Morgenmagazin.

Ausdrücklich begrüßte Röttgen das Vorgehen der übrigen Staaten der Europäischen Union (EU) in den Verhandlungen mit London. "Sie haben es wirklich richtig gemacht. Sie haben erst einmal hart verhandelt, sie waren dann in der entscheidenden Schlussphase der Verhandlungen flexibel", sagte er. "Wir Europäer haben die Flexibilität gezeigt."

Die 27 übrigen EU-Staaten hatten bei ihrem Gipfel in Brüssel einen Stufenplan vereinbart, nach dem Großbritannien bis zum 12. April eine Entscheidung treffen muss, ob es an der Europawahl teilnimmt oder die EU ohne Abkomen verlässt, sollte das Austrittsabkommen zuvor vom Unterhaus abgelehnt werden. Wird das Abkommen kommende Woche vom britischen Parlament gebilligt, soll der Brexit bis zum 22. Mai verschoben werden. Die britische Premierministerin Theresa May stimmte diesem Plan in Brüssel zu.

